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Çorum FK, Eren Tunalı ile 3,5 Yıllık Sözleşme İmzaladı

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Trendyol 1. Lig ekibi Çorum FK, 3. Lig'de mücadele eden Bursaspor'dan sağ bek Eren Tunalı'yı transfer etti ve oyuncu ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

Çorum FK, Bursaspor'dan transfer ettiği sağ bek oyuncusu Eren Tunalı ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Çorum FK, 3. Lig'de mücadele eden Bursaspor'dan Eren Tunalı'yı transfer etti. Çorum FK, 20 yaşındaki sağ bek oyuncusu ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "3. Lig Bursaspor Kulübünden transfer ettiğimiz Eren Tunalı ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladık. Eren'e aramıza hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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