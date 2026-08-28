Çorum FK, Cengiz Ünder'i kadrosuna kattı

SÜPER Lig ekiplerinden Arca Çorum FK, Fenerbahçe'den Cengiz Ünder'i sezon sonuna kadar kadrosuna kattığını duyurdu.

?Süper Lig'in yeni ekiplerinden Arca Çorum FK, Cengiz Ünder ile 2026-2027 sezonu sonuna kadar anlaşma sağladıklarını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Arca Çorum FK, transfer dönemi çalışmaları kapsamında Fenerbahçe ve Cengiz Ünder ile anlaşma sağladı. Anlaşma doğrultusunda milli futbolcuyla 2026–2027 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere bir yıllık sözleşme imzalandı" denildi.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı