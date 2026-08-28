Haberler

Çorum FK, Cengiz Ünder'i kadrosuna kattı

Çorum FK, Cengiz Ünder'i kadrosuna kattı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

SÜPER Lig ekiplerinden Arca Çorum FK, Fenerbahçe'den Cengiz Ünder’i sezon sonuna kadar kadrosuna kattığını duyurdu.

SÜPER Lig ekiplerinden Arca Çorum FK, Fenerbahçe'den Cengiz Ünder'i sezon sonuna kadar kadrosuna kattığını duyurdu.

?Süper Lig'in yeni ekiplerinden Arca Çorum FK, Cengiz Ünder ile 2026-2027 sezonu sonuna kadar anlaşma sağladıklarını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Arca Çorum FK, transfer dönemi çalışmaları kapsamında Fenerbahçe ve Cengiz Ünder ile anlaşma sağladı. Anlaşma doğrultusunda milli futbolcuyla 2026–2027 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere bir yıllık sözleşme imzalandı" denildi.

?

?

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde orman yangını

Dünyaca ünlü tatil beldemiz alev alev! Yangın evlere sıçradı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yılın transfer çalımı! Masaya oturdular

G.Saray'dan F.Bahçe'ye yılın transfer çalımı geliyor
Narin'in ağabeyi Enes Güran'ın duruşmadaki sözleri: O köyü güzel bir köy zannetmeyin

Narin'in ağabeyinin mahkemedeki videosu ortaya çıktı
Fethiye'deki orman yangını evlere sıçradı

Saatlerdir yanan ilçemizden gelen görüntüler korkunç
Yayaya çarpıp, yaralayan ehliyetsiz motosiklet sürücüsü: Yaya geçidi için de ders versinler

Yayaya çarpıp, yaralayan ehliyetsiz sürücüden akılalmaz sözler
Fidan hoca gözaltına alındı

Sınırları fazla zorlamıştı! Fidan hoca, en sonunda kendini yaktı
Bu nasıl bir rezillik! Tesettürlü genç kızdan infial yaratan paylaşım

Bu nasıl bir utanmazlık! Videoyu izleyenler emniyeti etiketledi

AK Parti'den erken seçim çıkışı! İşte Erdoğan'ın yeniden adaylığı için üzerinde durulan formül

İşte Erdoğan'ın yeniden adaylığı için üzerinde durulan formül