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Çorum FK, Çaykur Rizespor'u 2-1 yendi; Hüseyin Çayır galibiyet serisi mesajı verdi

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Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Çorum FK, evinde Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti. Maç sonrası Çorum FK Yardımcı Antrenörü Hüseyin Çayır, galibiyetten mutlu olduklarını ve galibiyet serisine devam etmek istediklerini söyledi.

Çorum FK Yardımcı Antrenörü Hüseyin Çayır, Çaykur Rizespor maçının ardından, "Çok mutluyuz, inşallah bundan sonra galibiyet serimize devam ederiz" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Çorum FK evinde Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Çorum FK Yardımcı Antrenörü Hüseyin Çayır, değerlendirmelerde bulundu. Çok zorlu bir rakibe karşı mücadele ettiklerini söyleyen Çayır, "Deplasmanda bu sezon oynadığı 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik almış ve ligimizin deplasman anlamında lideri Rizespor'a karşı galibiyetle ayrıldığımız için çok mutluyuz. Zaman zaman oyunda zorlandığımız anlar oldu, rakip 1-0 öne geçti. Buna çok kısa sürede reaksiyon verdik. Bizim için burada sevindirici olan, iç sahada maçı kazanmak ve galibiyet serisi yakalamak için bir adım atmış olmak oldu. Çünkü takımımızın için sahada bir özgüven problemi vardı. Geriye de düştükten sonra oyuncularımız buna çok pozitif reaksiyon verdi, çok kısa sürede tekrar golle beraberliği yakaladık. İkinci yarıda belki daha fazla golü bulabilirdik. Üçüncü bölgede daha hızlı hareket edebilsek, final tercihlerimizi daha iyi yapabilsek, muhtemelen 3., 4. golü bulabilirdik. Burak Yılmaz'ın farklı senaryolarda, farklı oyun planında, zaman zaman aynı oyun dizilişiyle ana prensiplerinden ödün vermeden, farklı alt prensipler oluşturarak hem hücumda hem mücadelede nasıl oynanması gerektiğini bir kez daha gösterdik. Çok mutluyuz, inşallah bundan sonra galibiyet serimize devam ederiz" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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