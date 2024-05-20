Çorum FK Bodrum FK ile berabere kaldı
Trendyol 1. Lig Play-Off yarı final ilk maçında Çorum FK, sahasında Bodrum FK ile 1-1 berabere kaldı. Maçta atılan goller ve kırmızı kartlarla ilgili detaylar haberde yer alıyor.
Trendyol 1. Lig Play-Off yarı final ilk maçında Çorum FK, sahasında karşılaştığı Bodrum FK ile 1-1 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar
2. dakikada organize gelişen Bodrum FK atağında ceza yayı üzerinde Ali Aytekin'in pasında sol çaprazda Samet Yalçın kaleci Hasan Hüseyin ile karşı karşıya kaldı. Samet'in uzak köşeye vuruşunda top direğin dibinden auta gitti.
5. dakikada sağ kanattan Keremin ortasında savunmadan seken topla sol kanatta buluşan Ahmet İlhan altıpasa havadan gönderdi. Atakan Akkaynak'ın vuruşunda top yandan auta çıktı.
37. dakikada sol kanattan Geraldo'nun ortasında arka direkte Thomas Verheydt kafayı vururken kaleci Sousa ayakları ile topu çeldi. Thomas'ın ikinci vuruşunda çizgi üzerinden Sousa'nın çıkardığı topu savunma uzaklaştırdı.
47. dakikada sağ kanattan hızlı kullanılan taç atışında Gökdeniz Bayrakdar pasını Samet Yalçın'a aktardı. Ceza sahasında topu kontrol eden Samet, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda düzgün vuruşla topu ağlara gönderdi. 0-1
56. dakikada Kerem'in kaptırdığı topla sol kanattan Gökdeniz hareketlendi. Yaklaşık 50 metre sürdüğü topla ceza sahasına sol çaprazdan girerek yaptığı sert vuruşta üst direğe çarpan top oyun alanına döndü.
58. dakikada sol kanattan taç çizgisine yakın yerden kazanılan serbest vuruşta Atakan Akkaynak kaleye sert gönderdi kaleci Sousa hamle yaptı ancak top köşeden ağlarla buluştu. 1-1
64. dakikada Ahmet İlhan Özek, rakibine yaptığı müdahale sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışına gönderildi.
Hakemler: Kadir Sağlam, Mustafa Sönmez, Serkan Çimen
Çorum FK: Hasan Hüseyin, Kerem Kalafat (Ologo dk. 88), Loick Landre, Zargo Toure, Ferhat Yazgan, Ahmet İlhan Özek, Atakan Akkaynak (Hakan dk. 72), Thomas Verheydt (Ahmet Sağat dk. 88), Michal Nalepa, Geraldo (Eren dk. 72), Erkan Kaş
Yedekler: Ali Türkan, Michael Ologo, Gökhan Kadareniz, Suat Kaya, Eren Aydın, Hakan Barış, Adem Doğan, Massis Gülük, Süleyman Luş, Ahmet Sağat
Teknik Direktör: Serkan Özbalta
Bodrum FK: Diogo Sousa, Süleyman Özdamar (Furkan dk. 16), Samet Yalçın, Kenan Özer (Haqı Osman dk. 71), Ahmet aslan, Üzeygir Ergün, Musah Mohammed (Celal dk. 74), Ali Aytemur, Gökdeniz Bayraktar (Tunahan dk. 84), Cenk Şen, Burak Çoban (Pedro Deivid dk. 84)
Yedekler: Bahri Can Tosun, Erkan Değişmez, Ali Eren İyican, Ege Bilsel, Tunahan Akpınar, Haqi Osman, Pedro Daivid, Mustafa Erdilman, Furkan Apaydın, Celal Dumanlı
Teknik Direktör: İsmet Taşdemir
Goller: Samet Yalçın (dk. 47) (Bodrum FK, Atakan Akkaynak (dk. 58) (Çorum FK)
Kırmızı kartlar: Ahmet İlhan, Serkan Özbalta (Teknik Direktör) (Çorum FK)
Sarı kartlar: Nalepa, Erkan Kaş, Hakan, Ologo, (Çorum FK) Samet, Üzeyir Ergün (Bodrumspor) - ÇORUM