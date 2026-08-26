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Çorum FK, Beşiktaş maçına performans testleriyle hazırlanıyor

Çorum FK, Beşiktaş maçına performans testleriyle hazırlanıyor
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Çorum FK, Trendyol Süper Lig 3. haftada deplasmanda oynayacağı Beşiktaş maçı öncesi hazırlıklarını sürdürüyor. Futbolculara laktat ve sprint testleri uygulanarak fiziksel performansları değerlendirildi; diğer oyuncular ise saha çalışmaları yaptı.

Çorum FK, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Beşiktaş karşılaşmasına yönelik hazırlıklar kapsamında performans testleri ile saha çalışmaları eş zamanlı olarak yürütüldü. Güncel test verisi bulunmayan futbolculara laktat ve sprint testleri uygulanırken, oyuncuların aerobik ve anaerobik eşik değerleri ile sürat ve kuvvet performanslarına ilişkin veriler belirlendi. Diğer futbolcular dinamik ısınma, dar alan oyunları ve çift kale oyun gerçekleştirdi. Futbolculara uygulanan laktat testi kapsamında oyuncuların kan laktat seviyeleri ölçülerek aerobik ve anaerobik eşik değerleri belirlendi. Sprint testleriyle de futbolcuların sürat ve kuvvet performanslarına ilişkin veriler elde edildi.

Gerçekleştirilen ölçümlerle oyuncuların mevcut fiziksel performans düzeylerinin değerlendirilmesi ve bireysel performans profillerinin oluşturulması amaçlandı. Elde edilen verilerin, antrenman yoğunluklarının oyuncuların ihtiyaçlarına göre planlanmasında ve sezon içerisindeki fiziksel gelişimlerinin takip edilmesinde referans oluşturması hedefleniyor.

Laktat ve sprint testlerine katılmayan futbolcular, aynı program kapsamında saha çalışmalarını sürdürdü. Dinamik ısınmayla başlayan antrenman, dar alan oyunlarıyla devam etti. İdman saha çalışmaları ile tamamlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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