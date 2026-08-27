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Çorum FK, Beşiktaş Maçına Kuvvet ve Taktikle Hazırlanıyor

Çorum FK, Beşiktaş Maçına Kuvvet ve Taktikle Hazırlanıyor
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Çorum FK, Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında Beşiktaş ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanda, kuvvet ve taktik çalışmalarıyla sürdürdü.

Çorum FK, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanda, kuvvet ve taktik çalışmalarıyla sürdürdü.

Çorum FK, 31 Ağustos Pazartesi günü Beşiktaş ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Kırmızı-siyahlı ekip, günün ilk antrenmanını spor salonunda yaptı. Tüm futbolcuların katılımıyla kuvvet çalışması yapan takım, antrenmanın ikinci bölümünde taktiksel ağırlıklı çalışma yaptı. Pas çalışması gerçekleştiren kırmızı-siyahlı ekip, taktiksel dar alan oyunu, üç takım halindeki maçla günü tamamladı.

Öte yandan, kulüpten yapılan açıklamada, yönetim kurulunda görev değişikliğine gidildiği bildirildi. Çorum FK'da Dış İlişkiler, Medya ve Tesis Yönetimi'nden sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Hikmet Burhan Kaya'nın özel sektördeki iş yoğunluğu sebebiyle görevinden ayrıldığı duyuruldu. Açıklamada, bugüne kadarki hizmetlerinden dolayı Kaya'ya teşekkür edildi. Göreve Genel Sekreter Tuğrul Topuz'un vekalet edeceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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