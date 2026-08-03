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Arca Çorum FK, Portekizli Stoper Alexandre Penetra'yı Transfer Etti

Arca Çorum FK, Portekizli Stoper Alexandre Penetra'yı Transfer Etti
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Arca Çorum FK, 24 yaşındaki Portekizli stoper Alexandre Penetra'yı Hollanda'nın AZ Alkmaar takımından kadrosuna kattı. Benfica altyapısında yetişen ve Portekiz'in çeşitli yaş gruplarında milli forma giyen Penetra, geçen sezon AZ Alkmaar ile Hollanda Kupası'nı kazandı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Arca Çorum FK, Portekizli futbolcu Alexandre Penetra'yı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 24 yaşındaki stoperin Hollanda 1. Lig ekiplerinden AZ Alkmaar'dan transfer edildiği belirtildi.

Penetra'nın Benfica Seixal Akademisinde yetiştiği aktarılan açıklamada, "Kariyerinde Famalicao ve AZ Alkmaar formaları giyen Penetra, Portekiz'in 15, 16, 18 ve 21 yaş altı milli takımlarında forma giymiş, 21 Yaş Altı Milli Takımı'nın önemli isimlerinden biri olmuştur. Penetra, geçen sezon AZ Alkmaar ile Hollanda Kupası sevinci yaşamıştır. Arca Çorum FK ailesine hoş geldin Alexandre Penetra. Kırmızı-siyahlı formamız altında başarılı bir kariyer diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA
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