Trendyol 1. Lig: Çorum FK: 1 Ankara Keçiörengücü: 0

Güncelleme:
Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Çorum FK, evinde Ankara Keçiörengücü'nü 1-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı. Gol, Thiam tarafından 87. dakikada kaydedildi.

Stat: Çorum Şehir

Hakemler: Ömer Faruk Gültekin, Muhammet Ali Doğan, Hüseyin Kıvanç Durmaz

Çorum FK: İbrahim Sehic, Joseph Attamah, Sinan Osmanoğlu, Serdar Gürler (Braian Samudio dk. 61), Yusuf Erdoğan (Burak Çoban dk. 70), Pedrinho (Atakan Akkaynak dk. 90+2), Thiam, Oğuz Gürbulak (Ferhat Yazgan dk. 61), Üzeyir Ergün, Erkan Kaş, Ahmed Ildız (Danijel Aleksic dk. 70)

Yedekler: Ahmet Said Kıvanç, Cemali Sertel, İbrahim Zubairu, Kerem Kalafat

Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

Ankara Keçiörengücü: Emre Satılmış, Oğuzcan Çalışkan, Odise Roshi (Ousmane Diaby dk. 90+3), Ali Dere, İbrahim Akdağ (Halil Can Ayan dk. 90+3), Wellington, Hakan Bilgiç (Süleyman Luş dk. 81), Francis Ezeh, İshak Karaoğul (Erkam Develi dk. 81), Mame Diouf, Antenor Junior Fernandes

Yedekler: Aykut Özer, Abdullah Çelik, Ali Akman, Andre Sitoe, Tahsin Özler, Alper Burak Duman

Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak

Gol: Thiam (dk. 87) (Çorum FK)

Sarı kartlar: Ferhat Yazgan, Braian Samudio (Çorum FK), Emre Satılmış, Francis Ezeh, İbrahim Akdağ, Mame Diouf (Ankara Keçiörengücü) - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
