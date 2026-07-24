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Çorum FK, Andrei Borza ile 4+1 yıllık sözleşme imzaladı

Çorum FK, Andrei Borza ile 4+1 yıllık sözleşme imzaladı
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çorum FK, Romanyalı sol bek oyuncusu Andrei Borza ile 4+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çorum FK, Romanyalı sol bek oyuncusu Andrei Borza ile 4+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Çorum FK'dan yapılan açıklamada, FC Rapid 1923 ile anlaşma sağlanarak Romanyalı milli futbolcu Andrei Borza ile 4+1 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi. Açıklamada, 20 yaşındaki sol bek oyuncusu Andrei Borza'ya başarılar dilendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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