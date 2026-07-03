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Ahmet Said Kıvanç, Çorum FK'ya veda etti

Ahmet Said Kıvanç, Çorum FK'ya veda etti
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Süper Lig ekibi Çorum FK, futbolcu Ahmet Said Kıvanç ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshetti. Kulüp, oyuncuya katkıları için teşekkür etti.

Süper Lig ekiplerinden Çorum FK, Ahmet Said Kıvanç ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesini sonlandırdı.

Çorum FK, profesyonel futbolcusu Ahmet Said Kıvanç ile olan sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshettiğini açıkladı. Kırmızı-siyahlı kulüp, ayrılık kararını resmi kanalları aracılığıyla paylaştığı bir teşekkür mesajıyla duyurdu. Açıklamada, "Kulübümüz ile profesyonel futbolcumuz Oğuz Gürbulak arasındaki sözleşme, karşılıklı anlaşarak feshedilmiştir. Kulübümüz forması altında verdiği emekler ve elde ettiğimiz şampiyonlukta sağladığı katkılar için kendisine teşekkür ediyor, kariyerinin devamında başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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