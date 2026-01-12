Çorum FK, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Çorum FK, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Trendyol 1. Lig'de 32 puanla 7. sırada bulunan Çorum FK, 16 Ocak Cuma günü Adana Demirspor'u konuk edecek. Çorum FK, karşılaşma için dün başladığı hazırlıklarına bugün de devam etti. Geçen hafta Amed Sportif Faaliyetler'e 1-0 mağlup olan Çorum ekibi, Adana temsilcisi karşısında sahadan galibiyetle ayrılmak istiyor. - ÇORUM