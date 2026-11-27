Çorum FK, 29 Kasım'da evinde oynayacağı Kocaelispor maçının hazırlığını sürdürdüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Arca Çorum FK, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 29 Kasım Pazar günü evinde Kocaelispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Burak Yılmaz yönetimindeki antrenman topa sahip olma ve taktik çalışmalarıyla tamamlandı, kırmızı-siyahlılar yarın hazırlığını bitirecek.
Arca Çorum FK, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 29 Kasım Pazar günü evinde Kocaelispor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.
Teknik direktör Burak Yılmaz yönetimindeki antrenman, esneme ve ısınma çalışmalarıyla başladı. Topa sahip olma çalışmasıyla devam eden antrenman, taktik çalışması ile tamamlandı.
Kırmızı-siyahlılar, yarın yapacağı antrenmanla Kocaelispor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.
Kaynak: AA