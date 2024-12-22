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Çorum'da Ahlatcı Çorum FK ve MKE Ankaragücü Berabere Kaldı

Çorum'da Ahlatcı Çorum FK ve MKE Ankaragücü Berabere Kaldı
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Trendyol 1. Lig 17. hafta karşılaşmasında Ahlatcı Çorum FK ile MKE Ankaragücü, 1-1 eşitlikle sahadan ayrıldı. Maçta Kadir Seven ve Rotariu'nun golleri kaydedildi.

Stat: Çorum Şehir

Hakemler: Oğuzhan Aksu, Barış Çiçeksoyu, Arif Dilmeç

Ahlatcı Çorum FK: Hasan Hüseyin Akınay, Toure, Atakan Akkaynak, Verheydt (Dk. 64 Kasongo), Tunahan Ergül (Dk. 86 Atakan Cangöz), Kerem Kalafat, Kadir Seven (Dk. 75 Mehmet Tayfun Dingil), Geraldo (Dk. 64 Suat Kaya), Erkan Kaş, Eren Karadağ (Dk. 87 Cadic), Ferhat Yazgan

Mke Ankaragücü : Ertaç Özbir, Yıldırım Mert Çetin, Diago Aleksis Özçakmak (Dk. 86 Astanakulov), Riad Bajic (Dk. 46 Rotariu), Varga (Dk. 61 Dadashov), İsmail Çokçalış, Ali Kaan Güneren (Dk. 61 Sapanora), Cephas, Yusuf Emre Gültekin, Hayrullah Bilazer, Osman Çelik (Dk. 77 Mesut Emre Kesik)

Goller: Dk. 51 Kadir Seven (Ahlatcı Çorum FK), Dk. 89 Rotariu ( Mke Ankaragücü )

Sarı kartlar: Dk. 13 Diogo Aleksis Özçakmak, Dk. 30 Hayrullah Bilazer ( Mke Ankaragücü ), Dk. 24 Verheydt, Dk. 35 Geraldo, DK. 60 Tunahan Ergül, Dk. 65 Kadir Seven, Dk. 86 Eren Karadağ (Ahlatcı Çorum FK)

Kırmızı kart: Dk. 40 Yusuf Emre Gültekin ( Mke Ankaragücü )

Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında Ahlatcı Çorum FK ile MKE Ankaragücü 1-1 berabere kaldı.

Kaynak: AA / Kemal Ceylan - Spor
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