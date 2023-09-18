Çorum Belediyesi Ev Sahipliğinde Enduro Festivali Gerçekleştirildi

Çorum Belediyesi tarafından düzenlenen Enduro Festivali, farklı şehirlerden 72 motokros tutkununu bir araya getirdi. Yarışmalar sonunda dereceye giren sporcular ödüllendirildi.

Çorum Belediyesi ev sahipliğinde Enduro Festivali'nin ikincisi gerçekleştirildi.

Çorum Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, organizasyon, farklı şehirlerden 72 motokros tutkununu bir araya getirdi.

Enduro Festivali için özel olarak hazırlanan parkurda yarışmacıların yaptığı gösteriler beğeni ile izlendi. Zamana karşı performanslar sergileyen sporcuların gösterileri izleyenlerin heyecan ve adrenalini üst düzeye çıkardı.

Yarışlar sonunda dereceye giren sporculara ödülleri Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'ın da katıldığı törenle verildi.

Başkan Aşgın, festivalin çok güzel bir gösteriye sahne olduğunu belirterek yarışmaya katılan sporculara teşekkür etti.

Dört kategoride gerçekleştirilen yarışlar sonunda hobi kategorisinde Ahmet Melih Yardımcı birinci, Mehmet Taha Tomak ikinci, Emrah Güreli üçüncü; veteran kategorisinde Aydın Kırdar birinci, Gökhan Selçok ikinci, Kerem Çetinkaya üçüncü; usta kategorisinde Erkan Şahin birinci, Erkan Yüksek ikinci, Bekir Kocaoğlu üçüncü; prestij kategorisinde ise Bayram Uysal birinci, Kenan Kazan ikinci, Kadirhan Kocabaş üçüncü oldu.

???????Enduro Festivali'ne katılım sağlayan illerin kulüp başkanlarına da teşekkür plaketleri takdim edildi.