Cornelius'un menajeri: Mali yükümlülükler yerine getirilmedi

Trabzonspor'dan ayrılarak sezon başında Kopenhag'a transfer olan Andreas Cornelius'un menajeri Per Steffensen, bordo mavili kulüpten alacaklarına ilişkin, "Cornelius'un hayat boyu unutulmaz deneyimler yaşadığı eski işverenine karşı kesinlikle olumsuz bir şeyi yok.

Trabzonspor'dan ayrılarak sezon başında Kopenhag'a transfer olan Andreas Cornelius'un menajeri Per Steffensen, bordo mavili kulüpten alacaklarına ilişkin, "Cornelius'un hayat boyu unutulmaz deneyimler yaşadığı eski işverenine karşı kesinlikle olumsuz bir şeyi yok. Kişisel görüşüm, kulüpler mali yükümlülüklerini yerine getiremediğinde yaptırım uygulanması gerektiğidir. Bu burada olmadı" dedi.

Trabzonspor'un şampiyon olduğu 2021-22 sezonunun başında Parma'dan transfer edilen Andreas Cornelius'un menajeri Per Steffensen, Trabzonspor'un olağanüstü kongresinde 47'nci dönem faaliyet raporlarına yansıyan borçların basında yer alması sonrasında, kulüpten alacaklarına yönelik açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Per Steffensen, Trabzonspor'un Cornelius'un transferi için yapılması gereken ödemeleri 2022 yılı Temmuz ayından itibaren geciktirdiğini öne sürdü.

Bordo mavili kulüpten alacakları nedeniyle dava açan Andreas Cornelius'un davasının halen sürdüğü, 47'nci dönem faaliyet raporunda yansımıştı. Raporda, 1 milyon 411 bin TL ve 3 milyon 529 bin 721 TL toplam alacağı bulunan menajerine 1 milyon 406 bin TL daha ödeme yapılması gerektiği yer almıştı. Trabzonspor'un şampiyonluğunda büyük payı bulunan Cornelius, bordo mavili formayla çıktığı toplam 49 maçta 20 gol ve 6 asist katkısı olmuştu. Parma'dan 4 yıllığına transfer edilen ve yıllık 1.5 milyon Euro garanti ücret verilen Danimarkalı golcü, bordo mavili takımda oynadığı 1 sezonun ardından Kopenhag'a 6 milyon Euro bonservisle transfer olmuştu.