12. Corendon Tahtalı Run to Sky sona erdi

Levent YENİGÜN / KEMER (Antalya), - ANTALYA'nın Kemer ilçesinde 8-10 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen 12'nci Corendon Tahtalı Run to Sky sona erdi.

Bu yıl 14 ülkeden 530 sporcunun katılımıyla gerçekleşen organizasyon; deniz seviyesinden 2 bin 365 metre yükseklikteki Tahtalı Dağı zirvesine uzanan parkurlarda doğa, tarih, mitoloji ve dayanıklılığı buluşturdu. Türkiye'nin yanı sıra Almanya, Azerbaycan, Belçika, Britanya, Estonya, İrlanda, İsviçre, Kazakistan, Kırgızistan, Litvanya, Norveç, Polonya ve Rusya'dan sporcular, Kemer'in eşsiz doğasında sınırlarını zorladı.

ANTİK OLİMPİYAT ATEŞİ YENİDEN HAYAT BULDU

Antik çağlarda ilk olimpiyat meşalesinin yakıldığı yer olarak kabul edilen Olympos'un atmosferinde, Corendon Tahtalı Run to Sky'a anlam katan özel bir an yaşandı. Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz, Çıralı'daki start öncesinde olimpiyat ateşini temsilen meşaleyi yakarak tarihle bugünü buluşturan sembolik bir seremoni gerçekleştirdi. Parkur boyunca yanmaya devam eden meşale, Olympos'un kadim mirasını, dayanıklılığı ve sporun birleştirici gücünü simgeleyen etkileyici bir atmosfer oluşturdu.

KAZANANLAR BELLİ OLDU

Corendon Tahtalı Run to Sky'da üç farklı parkurda kadın ve erkek kategorilerinde birinciler belli oldu. Denizden Tahtalı zirvesine uzanan Run to Sky 27K parkurunda kadınlarda Dominika Stelmach (03.50.36), erkeklerde Michael Dimuantes (03.12.49) birinciliği elde etti. Phaselis Run 41K parkurunda kadınlarda Olga Fedeneva (05.10.17), erkeklerde Konstantin Ivanov (03.34.23) kürsünün zirvesine çıktı. KemeRun 12K yarışında ise kadınlarda Anna Aleshkina (01.07.19), erkeklerde Hızır Deniz Demirleng (58.38) birinci oldu. Zorlu sıcak hava koşulları ve yüksek irtifaya rağmen sporcular, Kemer'in eşsiz doğasında unutulmaz bir mücadele ortaya koydu.

ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

Corendon Tahtalı Run to Sky'da dereceye giren sporcular, ödül töreninde kupalarını aldı. Kemer Olbia Parkı'nda gerçekleştirilen törende sporcular, zorlu parkurlarda ortaya koydukları performanslarla büyük alkış topladı. Gün boyu süren yarışların ardından Tahtalı zirvesine ulaşan sporcular, ödüllerini Akdeniz'in eşsiz atmosferinde aldı.

Kadınlar ve erkeklerde genel klasman derecelerinin yanı sıra yaş kategorilerinde de ödüller sahiplerini bulurken, organizasyon boyunca mücadele eden yüzlerce sporcu finiş çizgisini geçmenin mutluluğunu yaşadı. Ödül töreni; sporcuların, gönüllülerin, organizasyon ekibinin ve izleyicilerin katılımıyla büyük coşku içinde gerçekleştirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı