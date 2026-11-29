Corendon Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Isparta 32 deplasmanına hazırlanıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Corendon Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda 1 Aralık Salı günü deplasmanda ISBAŞ Isparta 32 ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Uğur Uçar yönetimindeki antrenman ısınma ve dar alanda oyun çalışmasıyla sona erdi; hazırlıklar yarın sürecek.
Corendon Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda 1 Aralık Salı günü deplasmanda ISBAŞ Isparta 32 ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Turuncu-yeşilli kulübün açıklamasına göre, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Uğur Uçar yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde futbolcular, ısınma hareketleri yaptı.
Pas organizasyonlarıyla devam eden idman, dar alanda oyun çalışmasıyla sona erdi.
Alanyaspor, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
Kaynak: AA