Haberler

Trendyol Süper Lig: Corendon Alanyaspor: 0 Trabzonspor: 0 (İlk yarı)

Trendyol Süper Lig: Corendon Alanyaspor: 0 Trabzonspor: 0 (İlk yarı)
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Corendon Alanyaspor, Trabzonspor'u sahasında ağırladı. İlk yarıda gol sesi çıkmadı ve maç 0-0 berabere sona erdi.

Trendyol Süper Lig'in 29'uncu haftasında Corendon Alanyaspor, sahasında Trabzonspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz berabere sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

15. dakikada Zubkov'un kullandığı kornerde ceza sahası içinde Ozan Tufan'ın arkaya bıraktığı top Savic'te kaldı. Son anda araya giren savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

17. dakikada Savic'in defanstan gönderdiği pasta ceza sahası içinde topla buluşan Pina, kaleci Victor'un üstünden topu aşırmaya çalıştı ancak meşin yuvarlak kaleci Victor'da kaldı.

35. dakikada Zubkov'un sağ taraftan kullandığı kornerde ceza sahası içinde Augusto yükseldi, oluşan karambolde kaleci Victor, meşin yuvarlağı kontrol etti.

Stat: Alanya Oba

Hakemler: Mehmet Türkmen, Mustafa Savranlar, Candaş Elbil

Corendon Alanyaspor: Victor, Lima, Aliti, Ümit Akdağ, Enes Keskin, Makouta, Janvier, Duarte, Efecan Karaca, Hwang, Güven Yalçın

Yedekler: Ertuğrul Taşkıran, Batuhan Yavuz, İzzet Çelik, Mounie, Baran Moğultay, Fatih Aksoy, Buluthan Bulut, İbrahim Kaya, Viana, Maestro

Teknik Direktör: Joao Pereira

Trabzonspor: Onana, Pina, Savic, Nwaiwu, Mustafa Eskihellaç, Oulai, Folcarelli, Zubkov, Ozan Tufan, Nwakaeme, Augusto

Yedekler: Onuralp Çevikkan, Ahmet Doğan Yıldırım, Okay Yokuşlu, Bouchouari, Lovik, Onuralp Çakıroğlu, Umut Nayir, Salih Malkoçoğlu, Boran Başkan, Taha Emre İnce

Teknik Direktör: Fatih Tekke - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

