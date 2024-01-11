Corendon Alanyaspor'un tecrübeli futbolcusu Efecan Karaca gol veya asist yapamadı

Corendon Alanyaspor'un tecrübeli futbolcusu Efecan Karaca, Süper Lig'de geride kalan 19 haftada gol veya asist katkısı veremedi.

Alanyaspor'da bu sezon 19 Süper Lig maçına çıkan Efecan Karaca, çıktığı müsabakalarda henüz gol sevinci yaşayamadı. Takımın kaptanlığını da yapan Efecan, bu hafta içi oynanan 16. erteleme hafta müsabakasında sarı kart görerek hafta sonunda oynanacak Başakşehir maçında da cezalı duruma düştü. 11 sezondur Alanyaspor'da forma giyen tecrübeli futbolcu, geçtiğimiz sezonu ise 5 gol, 6 asistle tamamlamıştı.

Efecan Karaca ayrıca 8 kez de A Milli Takım forması giydi. - ANTALYA