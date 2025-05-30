Corendon Alanyaspor'un Sivasspor Maçı Hazırlıkları Tamamlandı

Corendon Alanyaspor'un Sivasspor Maçı Hazırlıkları Tamamlandı
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Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında yarın Net Global Sivasspor ile oynayacağı maç için antrenmanlarını tamamladı. Teknik direktör Joao Pereira yönetiminde yapılan çalışmalar, ısınma hareketleri ve taktik çalışmayla sona erdi.

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında yarın Net Global Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Turuncu-yeşilli kulüpten yapılan açıklamaya göre Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Joao Pereira yönetimindeki idmana futbolcular, ısınma hareketleriyle başladı.

Antrenman, top kapma organizasyonunun ardından taktik çalışmayla tamamlandı.

Gain Park Stadı'nda oynanacak ve yarın saat 19.00'da başlayacak Corendon Alanyaspor-Net Global Sivasspor maçını, hakem Kadir Sağlam yönetecek.

Kaynak: AA / Mustafa Kurt - Spor
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