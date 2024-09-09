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Corendon Alanyaspor, Ui-jo Hwang için imza töreni düzenledi

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, Güney Koreli santrafor Ui-jo Hwang'ı kadrosuna kattı. Kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu, Hwang'ın transferiyle takımın forvet hattının güçlendiğini belirtti. Hwang ise takıma katkı sağlamak ve daha iyi bir sezon geçirmek istediğini ifade etti.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, kadrosuna kattığı Güney Koreli santrafor Ui-jo Hwang için imza töreni düzenledi.

Cengiz Aydoğan Tesisleri'ndeki törende konuşan kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu, Ui-jo Hwang'ın transferiyle takımın forvet hattının daha da güçlendiğini söyledi.

Hwang'ın amacı ve hedefleri olduğunu bildiklerini ifade Çavuşoğlu, "Bizim açımızdan da başarılı olması ve kulübümüze katkı sağlaması çok önemli. Bu sene Hwang'dan beklentimiz çok yüksek. Kendisi de bunun bilincinde zaten. Bu yüzden kadromuza dahil ettik. Şimdi forvet hattımız daha da güçlendi. Serdar Dursun ve Cordova ile güçlü bir forvet hattı oluşturduğumuzu düşünüyorum." diye konuştu.

Transfere büyük harcamalar yapan kulüpler olduğuna dikkati çeken Çavuşoğlu, bütçesi normal kulüplerin bu tarz transferler yapmakta zorlandığını anlattı.

İhtiyaç olması halinde yine transfer yapabileceklerini dile getiren Çavuşoğlu, ligde ilk 4 maçta alınan 2 puandan "hoşnut" olmadıklarını ifade etti.

Teknik heyete ve futbolculara sonuna kadar güvendiklerini vurgulayan Çavuşoğlu, "Fenerbahçe dışında 3 maçta iyi futbol oynadık ama sonuca yansıtamadık. Kaçırdığımız gollerin hesabı yok. Futbolda bunlar var." değerlendirmesinde bulundu.

Hwang, katkı sağlamak istiyor

Hwang, geçen sezon kiralık forma giydiği Alanyaspor ile bir yıllık daha sözleşme imzaladığı için mutlu olduğunu dile getirdi.

Önceki sezon ara transfer döneminde İngiltere ekibi Nottingham Forest'ten Alanyaspor kadrosuna kiralık katıldığını anımsatan Hwang, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle takıma yeterince destek veremediğini anlattı.

Hwang, "Umarım bu sezon sakatlık olmaz. Çünkü geçen sene bundan çok çektim. Bu sezon çok fazla maç oynamak ve çok fazla gol atarak takımıma katkı sağlamak istiyorum. Umarım, bu sene geçen seneye göre daha iyi olur." dedi.

Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 15 Eylül Pazar günü Atakaş Hatayspor'u konuk edecek.

Kaynak: AA / Spor

Trendyol Süper Lig Hasan Çavuşoğlu Güncel Futbol Spor

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