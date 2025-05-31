Corendon Alanyaspor, Sivasspor'u İlk Yarıda 1-0 Geçti

Corendon Alanyaspor, Sivasspor'u İlk Yarıda 1-0 Geçti
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Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasındaki Corendon Alanyaspor-Net Global Sivasspor mücadelesinin ilk yarısı, ev sahibi takımın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Alanyaspor'un golünü 33. dakikada Enes Keskin kaydetti.

Stat: Gain Park

Hakemler: Kadir Sağlam, Kemal Elmas, Mert Bulut

Corendon Alanyaspor: Yusuf Karagöz, Batuhan Yavuz, Aliti, Balkovec, Yusuf Özdemir, Makouta, Janvier, Efecan Karaca, Enes Keskin, Vilhena, Arda Usluoğlu

Net Global Sivasspor : Ali Şaşal Vural, Alaaddin Okumuş, Camara, Emirhan Başyiğit, Uğur Çiftçi, Oğuzhan Aksoy, Ziya Erdal, Charisis, Bekir Böke, Simic, Koita

Gol: Dk. 33 Enes Keskin (Corendon Alanyaspor)

ANTALYA(AA) - Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasındaki Corendon Alanyaspor-Net Global Sivasspor mücadelenin ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

7. dakikada Sivasspor'un sol kanattan geliştirdiği atakta Simic, son çizgiye inerek ortayı açtı. Ceza sahası dışında topla buluşan Charisis'in şutunda meşin yuvarlak, az farkla direğin yanından auta çıktı.

14. dakikada soldan gelişen Alanyaspor atağında Yusuf Özdemir'in topla buluşturduğu Janvier, meşin yuvarlağı merkeze doğru sürerek şutunu çekti. Kaleye giden top üst direğe çarparak tekrar oyun alanına döndü.

33. dakikada Alanyaspor öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Balkovec'in ceza sahasına gönderdiği ortada, arka direkte topa iyi yükselen Enes Keskin, kafayla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0

38. dakikada Sivasspor oyuncuları savunmadan çıkarken, topu kapan Alanyasporlu Makouta, hızla ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun kaleci Ali Şaşal Vural'ın üzerinden aşırtmaya çalıştığı top, kalecide kaldı.

Mücadelenin ilk yarısını Alanyaspor 1-0 önde tamamladı.

Kaynak: AA / Mustafa Kurt - Spor
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