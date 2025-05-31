Corendon Alanyaspor, Sivasspor'u 2-0 Mağlup Etti

Stat: Gain Park

Hakemler: Kadir Sağlam, Kemal Elmas, Mert Bulut

Corendon Alanyaspor: Yusuf Karagöz (Dk. 87 Mert Furkan Bayram), Batuhan Yavuz, Aliti (Dk. 87 Umut Toy), Balkovec, Yusuf Özdemir, Makouta, Janvier, Efecan Karaca, Enes Keskin (Dk. 77 Hadergjonaj), Vilhena (Dk. 67 Hwang), Arda Usluoğlu (Dk. 87 Yusuf Can Karademir)

Net Global Sivasspor : Ali Şaşal Vural, Alaaddin Okumuş, Camara, Emirhan Başyiğit, Uğur Çiftçi, Oğuzhan Aksoy (Dk. 46 Pritchard), Ziya Erdal (Dk. 83 Mehmet Talha Şeker), Charisis, Bekir Böke (Dk. 83 Menig), Simic (Dk. 69 Rodrigues), Koita (Dk. 46 Emrah Başsan)

Goller: Dk. 33 Enes Keskin, Dk. 66 Arda Usluoğlu (Corendon Alanyaspor)

ANTALYA(AA) - Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Corendon Alanyaspor, konuk ettiği Net Global Sivasspor'u 2-0 mağlup etti.

54. dakikada Alanyaspor'un merkezden geliştirdiği atakta Batuhan Yavuz'un derinlemesine gönderdiği pasta buluşan Arda Usluoğlu'nun şutunu, kaleci Ali Şaşal Vural kornere çeldi.

66. dakikada Alanyaspor farkı ikiye çıkarttı. Sol kanattan gelişen atakta Janvier'in ceza sahasına gönderdiği ortada topa iyi yükselen Arda Usluoğlu kafa vuruşuyla top ağlara gönderdi: 2-0

81. dakikada merkezden gelişen Sivasspor atağında Pritchard'ın pasıyla topla buluşan Bekir Böke'nin sert şutunda meşin yuvarlak direğin yanından az farkla auta çıktı.

Karşılaşmayı Alanyaspor 2-0 kazandı.