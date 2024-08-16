Üye Girişi
Haberler

Corendon Alanyaspor, Rony Lopes'i transfer etti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Corendon Alanyaspor, Portekizli kanat oyuncusu Rony Lopes'i 2 yıllığına kadrosuna kattı. Başkan Hasan Çavuşoğlu, transferin uzun sürdüğünü ancak Lopes'in Alanyaspor'u tercih ettiği için teşekkür etti. Lopes ise kulübe katkı sağlamak için hazır olduğunu belirtti.

Corendon Alanyaspor Braga ile yollarını ayıran Portekizli 28 yaşındaki kanat oyuncusu Rony Lopes'i 2 yıllığına renklerine bağladı.

Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde konuşan Corendon Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, transfer çalışmalarının devam ettiğini aktardı. Başkan Çavuşoğlu, "Rony Lopes, hem forvet arkası hem de kanat oynayabilen bir oyuncu. Braga'dan geldi ve uzun süredir takip ettiğimiz, çok istediğimiz bir oyuncuydu. Kendisi kariyerli bir oyuncu ve kulübümüze katkı sağlayacağına inanıyorum. Burada daha fazla çıkış yakalayabileceğine inandığım için kendisi de burada. Transferi biraz uzun sürdü ben kendisine Alanyaspor'u seçtiği için teşekkür ediyorum. Oda bizi istedi bizde onu istedik. Alanyaspor'umuza inşallah çok faydalı olacaktır" dedi.

"Ben kulübe her şeyimi vermek ve katkıda bulunmak için hazırım"

Rony Lopes ise şunları söyledi: "Başkanımıza sözleri için çok teşekkür ederim. En başından beri bana çok fazla güven verdi. Bana bu güveni vermesinden dolayı da çok teşekkür ederim. Buraya geldiğimden beri çok iyi karşılandım. Herkes bana çok iyi davrandı. Ben kulübe her şeyimi vermek ve katkıda bulunmak için hazırım. Hep birlikte çok mutlu olacağımıza inanıyorum. Bundan sonra çalışma zamanı" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Hasan Çavuşoğlu Spor Spor Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Maçlar ertelendi mi? Hangi maçlar ertelendi? Maçlar neden ertelendi? Fred Göztepe maçında yok mu, bu hafta Fred oynayacak mı? Ferdi Göztepe maçında yok mu, bu hafta Ferdi oynayacak mı? Aydın DİDİM yangın söndü mü? Aydın orman yangını son durum ne? Bein Sports 1-2-3 CANLI izle! (HD) Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! Bein Sports CANLI izle! (FENERBAHÇE-ADANA DEMİRSPOR) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki Konyaspor Galatasaray maçı ilk 11'i! Galatasaray'ın Konyaspor maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? KONYASPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN? Konyaspor Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? CANLI maç izle! (KONYASPOR GALATASARAY) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 16 Ağustos Konyaspor Galatasaray maçı nereden izlenir? Konyaspor Galatasaray maçı hangi kanalda? Konya GS maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Mert Hakan Yandaş kimdir? Mert Hakan Yandaş olayı nedir, kimi dövdü? Sakarya'da maymun çiçeği görüldü mü? Pendikspor Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Pendikspor Kocaelispor ŞİFRESİZ CANLI izleme linki var mı? Manchester Utd Fulham maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Manchester Utd Fulham ŞİFRESİZ CANLI izleme linki var mı? Ulm Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Ulm Bayern Münih ŞİFRESİZ CANLI izleme linki var mı? Le Havre PSG maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Le Havre PSG ŞİFRESİZ CANLI izleme linki var mı? #9917 Konyaspor Galatasaray maçı ertelendi mi, Konyaspor maçı iptal mi, oynanmayacak mı? GS maçı ertelendi mi? Süper Lig maçları neden ertelendi? Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor, Başakşehir maçları ne zaman oynanacak, neden ertelendi? HAFTA SONU HAVA DURUMU 17-18 AĞUSTOS | Hafta sonu hava sıcaklığı kaç derece olacak? Nem oranı yüzde kaç? Galatasaray- Gaziantep FK maçı ertelendi mi? Galatasaray- Gaziantep maçı neden ertelendi? Galatasaray- Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta?
title