Corendon Alanyaspor, Pendikspor'u konuk ediyor
Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Corendon Alanyaspor, Pendikspor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.
Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Corendon Alanyaspor, Pendikspor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
3. dakikada Alanyaspor savunmasının kaptırdığı topta ceza sahası içinde alan Erencan'ın vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.
22. dakikada Halil'in ortasında Umut Nayir'in altıpas içinden kafa vuruşunda kaleci Ertuğrul meşin yuvarlağı kontrol etti.
39. dakika kaleci Ertuğrul'un uzun topunda sağ kanattan giren ceza sahası içine Oğuz Aydın'ın vuruşunda meşin yuvarlak dışarı çıktı.
Hakemler: Volkan Bayarslan, Mehmet Salih Mazlum, Samet Çavuş
Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Lima, Aliti, Balkovec, Richard, Leroy Fer, Oğuz Aydın, Novais, Yusuf Özdemir, Efecan
Yedekler: Yavuz Aygün, Furkan Bayır, Nicola Janvier, Pione Sisto, Fatih Aksoy, Emirhan Çavuş, Eren Altıntaş, Carlos Eduardo, Loide Augusto, Duvan Cordova
Teknik Direktör: Fatih Tekke
Pendikspor: Erdem Canpolat, Erdem Özgenç, Alpaslan Öztürk, Rassoul, Sequeira, Gökcan Kaya, İbrahim Akdağ, Halil Akbunar, Mame Thiam, Umut Nayir, Erencan Yardımcı
Yedekler: Burak Öğür, Kappel, Murat Akça, Berkay Sülüngöz, Abdoulay Diaby, Efe Sayhan, Serkan Asan, Melih Güney, Erdem Çalık
Teknik Direktör: Ivo Vieira
Sarı kart: Aliti (Alanyaspor) - ANTALYA