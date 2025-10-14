Haberler

Corendon Alanyaspor Nuno Lima ile Sözleşmesini Uzattı

Güncelleme:
Trendyol Süper Lig ekibi Corendon Alanyaspor, stoper Nuno Lima ile 2029 yılına kadar sözleşme yeniledi. Alanyaspor, Portekizli futbolcunun 2027'de sona erecek sözleşmesini uzatarak, oyuncuya başarılar diledi.

Trendyol Süper Lig ekibi Corendon Alanyaspor, 24 yaşındaki stoper Nuno Lima ile 2029'a kadar sözleşme yeniledi.

Turuncu-yeşilli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Portekizli stoper oyuncumuz Nuno Miguel Reis Lima'nın sözleşmesini 2029 yılına kadar uzattı. Futbolcumuza başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Alanyaspor, 2023'te kadrosuna kattığı stoper Nuno Lima'nın 2027'de sona erecek sözleşmesini 2029'a kadar uzattı. Portekizli oyuncu, turuncu yeşilli formayla 66 maça çıkarken 3 gol, 4 asistlik performans gösterdi.

Kaynak: AA / Mustafa Kurt - Spor
