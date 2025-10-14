Corendon Alanyaspor Nuno Lima ile Sözleşmesini Uzattı
Alanyaspor, 2023'te kadrosuna kattığı stoper Nuno Lima'nın 2027'de sona erecek sözleşmesini 2029'a kadar uzattı. Portekizli oyuncu, turuncu yeşilli formayla 66 maça çıkarken 3 gol, 4 asistlik performans gösterdi.
Kaynak: AA / Mustafa Kurt - Spor