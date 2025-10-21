Corendon Alanyaspor, Kocaelispor Maçına Hazırlanıyor
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Kocaelispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Joao Pereira yönetimindeki antrenmanda forma giyen oyuncular yenilenme çalışması yaparken, oynamayanlar ise pas ve dar alanda oyun çalışmalarıyla idmanı tamamladı.
Kulübün açıklamasına göre, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Joao Pereira yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda Göztepe maçında ilk 11'de forma giyen oyuncular yenilenme çalışması yaptı.
Karşılaşmada oynamayanlar ise pas ve dar alanda oyun çalışmalarıyla idmanı tamamlandı.
Turuncu-yeşilli ekip, hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek.
Kaynak: AA / Mert Cantürk - Spor