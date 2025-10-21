Corendon Alanyaspor, Kocaelispor Maçı İçin Hazırlıklara Başladı

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda oynayacağı Kocaelispor maçı hazırlıklarına başladı.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Kocaelispor ile mücadele edecek olan Alanyaspor, maç hazırlıklarına başladı. Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira yönetimindeki antrenman ısınma çalışması ile başladı. Göztepe maçında ilk 11'de forma giyen futbolcular yenileme çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise pas ve dar alanda oyun çalışması gerçekleştirdi. Corendon Alanyaspor, maç hazırlıklarını yarın yapacağı antrenman ile sürdürecek. - ANTALYA