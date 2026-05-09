Haberler

Trendyol Süper Lig: Corendon Alanyaspor: 2 Kayserispor: 1 (İlk yarı)

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Corendon Alanyaspor, Kayserispor ile karşılaştı. İlk yarı 2-1'lik skorla ev sahibi ekip Alanyaspor'un lehine sonuçlandı. Goller Meschack (8. dk) ve Hadergjonaj (40. dk pen.) tarafından atılırken, Kayserispor'un tek golü Benes'ten geldi.

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Corendon Alanyaspor, sahasında Kayserispor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

8. dakikada Katongo'nun geri pasında araya giren Meschack'ın aşırtma vuruşunda top kaleci Bilal Bayazıt'ın üstünden ağlara gitti. 1-0

13. dakikada sol kanattan kullanılan köşe vuruşundan ön direkte topa yükselen Benes diziyle yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelere yolladı. 1-1

38. dakikada İbrahim Kaya'nın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde top Semih Güler'e çarptı. Maçın hakemi Yasin Kol beyaz noktayı gösterdi.

40. dakikada beyaz noktanın başına geçen Hadergjonaj, topu kaleci Bilal Bayazıt'ın solundan ağlara gönderdi. 2-1

Stat: Alanya Oba

Hakemler: Yasin Kol, Bahtiyar Birinci, Kerem Ersoy

Corendon Alanyaspor: Victor, Fatih Aksoy, Aliti, Viena, Hadergjonaj, Makouta, Janvier, Enes Keskin, Hwang, İbrahim Kaya, Meschack

Yedekler: Ertuğrul Taşkıran, Batuhan Yavuz, İzzet Çelik, Efecan Karaca, Güven Yalçın, Hagi, Baran Moğultay, Buluthan Bulut

Teknik Direktör: Joao Pereira

Kayserispor: Bilal Beyazit, Katongo, Semih Güler, Bennasser, Carole, Dorukan Toköz, Benes, Ramazan Civelek, Furkan Soyalp, Cardoso, Tuci

Yedekler: Onurcan Piri, Denswil, Mendes, Mather, Burak Kapacak, Makorov, Mane, Brenet, Görkem Sağlam, Chalov

Teknik Direktör: Erling Moe

Goller: Meschack (dk. 8), Hadergjonaj (dk. 40 pen.) (Alanyaspor), Benes (dk. 13) (Kayserispor) - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Canlı anlatım: Şampiyonluk maçında dördüncü gol de geldi! Neler oluyor neler

Dördüncü gol geldi! RAMS Park'ta yıllarca unutulmayacak bir maç oluyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Macaristan'ın yeni Başbakanı Peter Magyar, yemin ederek göreve başladı, AB bayrağı parlamentoya asıldı

Ülkenin yeni rotasını çizdi: Yemin eder etmez o bayrak geri geldi

Çalışan annelere müjde: SGK 'analık ödeneği' süresini uzattı

Çalışan annelere müjde! Süre uzadı, maaş arttı
YILDIRIMHAN, İngiliz gazetesine haber oldu

Kayıtsız kalamadılar! İngilizlerden göğsümüzü kabartan manşet

Bournemouth yenilmezlik serisini 17 maça çıkardı

Bu takımı kim yenecek?
Macaristan'ın yeni Başbakanı Peter Magyar, yemin ederek göreve başladı, AB bayrağı parlamentoya asıldı

Ülkenin yeni rotasını çizdi: Yemin eder etmez o bayrak geri geldi

Sadettin Saran'dan canlı yayında tartışma yaratan hareket

Canlı yayında tartışma yaratan hareket
Daha 32 yaşındaydı! Yediği mantar hamile kadının sonu oldu

Daha 32 yaşındaydı! 5 aylık Çorumlu Rüveyda'nın sonu oldu