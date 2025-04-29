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Corendon Alanyaspor, Kayserispor Maçına Hazırlanıyor

Corendon Alanyaspor, Kayserispor Maçına Hazırlanıyor
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Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına antrenmanla başladı. Teknik Direktör Joao Pereira yönetimindeki antrenmanda oyuncular, ısınma ve pas çalışmaları yaptı.

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde Teknik Direktör Joao Pereira yönetiminde yapılan antreman ısınma çalışmasıyla başladı. Trabzonspor maçında ilk 11'de forma giyen futbolcular yenileme çalışması yaparken, diğer futbolcular ise pas ve dar alanda oyun çalışmaları gerçekleştirdi. Corendon Alanyaspor, maç hazırlıklarına yarın sabah yapacağı antrenman ile devam edecek.

Alanyaspor, cumartesi günü saat 16.00'da Kayserispor ile karşılaşacak. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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