Corendon Alanyaspor, Kayserispor Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

Corendon Alanyaspor, Kayserispor Maçı Hazırlıklarını Tamamladı
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Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında oynayacağı Kayserispor maçı için hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Joao Pereira yönetiminde yapılan idmanda pas ve taktik çalışmaları yapıldı. Yusuf Özdemir ise sarı kart cezası nedeniyle maçta yer alamayacak.

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında evinde karşılaşacağı Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamladı.

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Joao Pereira yönetimindeki antrenman ısınma çalışması ile başladı. Daha sonra pas çalışması yapan oyuncular idmanı taktik çalışması ile tamamladı.

Öte yandan Trabzonspor maçında sarı kart gören ve cezalı duruma düşen Yusuf Özdemir, Kayserispor maçında görev alamayacak.

Alanyaspor, yarın saat 16.00'da Kayserispor ile karşılaşacak. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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