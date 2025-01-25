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Corendon Alanyaspor ile RAMS Başakşehir Maçının İlk Yarı Sonucu: 2-2

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Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında oynanan Corendon Alanyaspor ve RAMS Başakşehir maçının ilk yarısı 2-2 sona erdi. İlk yarıda Alanyaspor'un gollerini Cordova ve Yusuf Özdemir kaydederken, Başakşehir'in golleri Deniz Türüç ve Piatek'ten geldi.

Stat: GAİN Park

Hakemler: Emre Kargın, İbrahim Çağlar Uyarcan, Abdullah Bora Özkara

Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Lima, Aliti, Balkovec, Richard, Fatih Aksoy, Makouta, Hwang, Yusuf Özdemir, Cordova (Dk. 45+2 Efecan Karaca)

RAMS Başakşehir : Muhammed Şengezer, Hamza Güreler, Ousseynou Ba, Opoku, Berat Özdemir, Deniz Türüç, Kemen, Crespo, Davidson, Keny, Piatek

Sarı kartlar: Dk. 16 Aliti, Dk.45+4 Makouta (Corendon Alanyaspor)

Goller: Dk. 13 Cordova, Dk. 23 Yusuf Özdemir (Corendon Alanyaspor), Dk. 20 Deniz Türüç, Dk. 29 Piatek (RAMS Başakşehir )

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Corendon Alanyaspor ile RAMS Başakşehir arasında oynanan maçın ilk yarısı 2-2 sona erdi.

13. dakikada Alanyaspor öne geçti. Topu baskıyla kazanan Richard ceza sahası önünde bulunan Cordova'ya pas verdi. Bu oyuncunun sert şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0

20. dakikada Başakşehir eşitliği sağladı. Sol kanattan gelişen atakta Piatek'in arka direğe çıkarttığı pasta topla buluşan Deniz Türüç'in vuruşunda top ağrlara gitti: 1-1

23. dakikada Alanyaspor öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Cordova'nın ceza sahası içerisine gönderdiği ortaya iyi bir vuruş yapan Yusuf Özdemir topu filelerle buluşturdu: 2-1

25. dakikada sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında Fatih Aksoy'un pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Yusuf Özdemir'in vuruşunda top az farkla direğin yanından auta çıktı.

29. dakikada Başakşehir eşitliği sağladı. Sağ kanattan gelişen atakta Keny'in ceza sahası içerisinde verdiği topta, Hadergjonaj'dan seken topu alan Piatek meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 2-2

Karşılaşmanın ilk yarısı 2-2 sona erdi.

Kaynak: AA / Mert Cantürk - Spor
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