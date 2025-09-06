Corendon Alanyaspor, Hazırlık Maçında Antalyaspor'u 1-0 Yendi
Corendon Alanyaspor, Regnum Carya Sahası'nda oynanan hazırlık maçında Hesap.com Antalyaspor'u 1-0 mağlup etti. Maçın tek golü 38. dakikada Enes Keskin'den geldi.
Regnum Carya Sahası'nda oynanan maçın 38. dakikasında Enes Keskin, Alanyaspor'u 1-0 öne geçirdi. İlk yarı bu skorla tamamlandı.
Mücadelenin ikinci yarısında başka gol olmadı ve Corendon Alanyaspor, sahadan 1-0 galip ayrıldı.
Kaynak: AA / Oktay Özden - Spor