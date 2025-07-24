Corendon Alanyaspor, Hatayspor'u 4-0 Mağlup Etti

Corendon Alanyaspor, Hatayspor'u 4-0 Mağlup Etti
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Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Corendon Alanyaspor, hazırlık maçında Atakaş Hatayspor'u 4-0 yenerek büyük bir galibiyet aldı. Goller; 20. dakikada Sporar, 40. dakikada Hadergjonaj (penaltı), 52. dakikada Güven ve 89. dakikada Arda'dan geldi.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Corendon Alanyaspor, hazırlık maçında Atakaş Hatayspor'u 4-0 mağlup etti.

Hazırlık maçında Alanyaspor, Alanya Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde Hatayspor ile karşılaştı. Antalya ekibi mücadeleden 4-0 galip ayrılırken, golleri 20. dakikada Sporar, 40. dakikada penaltıdan Hadergjonaj, 52. dakikada Güven ve 89. dakikada Arda attı.

Günün diğer hazırlık maçlarında ise şu sonuçlar alındı:

Bodrum FK: 4 - Fatih Karagümrük: 2

Kocaelispor: 2 - Sivasspor: 1 - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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