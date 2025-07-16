Corendon Alanyaspor, Güven Yalçın ile 3 Yıllık Sözleşme İmzaladı

Corendon Alanyaspor, Güven Yalçın ile 3 Yıllık Sözleşme İmzaladı
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Corendon Alanyaspor, İtalya Serie A ekibi Genoa'dan forvet oyuncusu Güven Yalçın ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu. 26 yaşındaki futbolcu, daha önce Beşiktaş ve Fatih Karagümrük'te oynamıştı.

Corendon Alanyaspor, Serie A takımlarından Genoa'a forma giyen forvet oyuncusu Güven Yalçın ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Corendon Alanyaspor, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürüyor. Akdeniz ekibi, son olarak İtalya Serie A takımlarından Genoa'da forma giyen 26 yaşındaki forvet oyuncusu Güven Yalçın'ı renklerine bağladı. Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Hoş geldin Güven Yalçın! Kulübümüz, İtalya'nın Genoa takımından Güven Yalçın ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Forvet mevkiinde görev yapan milli futbolcu Güven Yalçın'a takımımızda başarılar diliyoruz" denildi.

Güven Yalçın, daha önce Türkiye'de Beşiktaş ve Fatih Karagümrük takımlarında forma giymişti. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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