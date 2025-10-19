Corendon Alanyaspor, Göztepe'yi Yenerek Önemli Bir Galibiyet Elde Etti

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında evinde Göztepe'yi 1-0 yenen Corendon Alanyaspor'da teknik direktör Joao Pereira, "Bu galibiyet bizim için gerçekten önemliydi." dedi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Pereira, ligde rakiplerinin ilk kez yenildiğini belirterek, "Bu galibiyet bizim için gerçekten önemliydi. Puanlar toplamak bizim adımıza çok değerliydi. Daha önce çok iyi oynadığımız maçlar olmuştu ama kazanamamıştık, 3 puan alamamıştık. Bu maçta bunu başardık." dedi.

Oyuncularını mücadelelerinden dolayı tebrik eden Pereira, ligdeki Gençlerbirliği maçından sonra iyi bir reaksiyon gösterdiklerini dile getirdi.

O maçtan sonra mutlu olmadığını anlatan Pereira, "Bunu maçın sonucuyla ilgili söylemiyorum. Her zaman kazanamazsınız. O maçta sahada yaptıklarımızdan dolayı memnun değildim. Bugün farklıydı." diye konuştu.

Joao Pereira, bugün ligde üçüncü sırada olan iyi bir takıma karşı oynadıklarını belirterek, "Göztepe bugüne kadar hiç mağlubiyet yaşamamış bir takımdı. Onların çok farklı ama bir o kadar da etkili bir oyun anlayışı var. Bugün ilk yarıda bu oyun anlayışlarını, özellikle geçiş oyunlarını kontrol etmeye çalışırken biraz zorlandık ve 2-3 gol pozisyonuna girdiler. Ancak ikinci devrede reaksiyon gösterdik." değerlendirmesinde bulundu.

Devre arasında maçı çok iyi analiz edip kendisine doğru tavsiye veren yardımcılarına teşekkür eden Pereira, "Devre arasında birkaç küçük düzeltme yaptık ve ikinci yarıda o değişikliklerle Göztepe'ye gol pozisyonu vermedik. Aksine biz 3-4 net gol pozisyonuna girdik." dedi.

Pereira, iyi bir maç çıkardıklarını dile getirerek, "Yarın dinleneceğiz, oyuncular da aileleriyle zaman geçirecek. Ancak haftaya yine çok zor bir maç bizi bekliyor. Son maçlarını kazanmış bir takıma karşı oynayacağız. Aynı şekilde odaklanmaya devam edip, hafta içinde iyi çalışarak, bu çizgimizi sürdürmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.