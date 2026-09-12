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Corendon Alanyaspor-Göztepe maçının ardından

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- Göztepe Teknik Direktörü Stoilov: "Rakibe kolay gol fırsatı verme problemimiz devam ediyor"

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor ile 2-2 berabere kalan Göztepe'nin teknik direktörü Stanimir Stoilov, savunma performanslarını geliştirmeleri gerektiğini söyledi.

Stoilov, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Alanyaspor karşısında takım olarak iyi mücadele verdiklerini ve iyi maç çıkardıklarını dile getirdi.

Rakipler için zorlu bir mücadele olduğunu ifade eden Stoilov, "Bizim rakibe kolay gol fırsatı verme problemimiz devam ediyor. Deplasmanda 2 gol bulmamız önemliydi. Bu 2 golle galibiyeti almamız gerekiyordu ama yemememiz gereken 2 gol yedik. Defansif performansımızı geliştirmemiz gerekiyor. Biz şu anda yaşadığımız sıkıntıyı iyi biliyoruz, nasıl gidereceğimizi ve ne zaman giderileceğini de biliyoruz." dedi.

Gelecek hafta Çaykur Rizespor ile deplasmanda kritik bir karşılaşmaya çıkacaklarına dikkati çeken Stoilov, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Haftaya çok önemli, çok kritik maça çıkacağız. Sanırım aynı savunmayla bu mücadeleye çıkacağız. Sakat oyuncularımın döneceğini düşünmüyorum. Kesinlikle çok özgüvenle oynamamız gerekiyor. Aynı zamanda savunmada çok daha iyi olmalıyız, kolay gol yememeliyiz. Şu ana kadar kolay gollere izin verdik."

Kaynak: AA
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