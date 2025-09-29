Corendon Alanyaspor, Gençlerbirliği Maçı Hazırlıklarına Başladı

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda oynayacağı Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına başladı.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Başkent temsilcisi Gençlerbirliği ile mücadele edecek olan Alanyaspor, maç hazırlıklarına başladı. Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira yönetimindeki antrenman ısınma çalışması ile başladı. Daha sonra taktik çalışması ile devam eden antrenman turnuva maçı ile sona erdi. - ANTALYA