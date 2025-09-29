Haberler

Corendon Alanyaspor, Gençlerbirliği Maçı Hazırlıklarına Başladı

Corendon Alanyaspor, Gençlerbirliği Maçı Hazırlıklarına Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda oynayacağı Gençlerbirliği maçı için antrenmanlara başladı. Teknik Direktör Joao Pereira yönetimindeki antrenman, ısınma çalışması ile başlayıp taktik çalışmalarıyla devam etti.

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda oynayacağı Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına başladı.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Başkent temsilcisi Gençlerbirliği ile mücadele edecek olan Alanyaspor, maç hazırlıklarına başladı. Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira yönetimindeki antrenman ısınma çalışması ile başladı. Daha sonra taktik çalışması ile devam eden antrenman turnuva maçı ile sona erdi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Beyaz Saray'da 'Gazze' zirvesi! Netanyahu, Trump'ın teklifini kabul etti

Trump, Netanyahu'nun kararını açıkladı! Hamas'ı ise açıkça tehdit etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nejat İşler'e kafa atan muhabirin akıbeti belli oldu

Kafanın bedeli ağır oldu! Artık kızına ekmek götüremeyecek
Aman dikkat! 3 ay sonra milyonlarca telefon kullanıma kapatılacak

Bunu yapmayan yandı! Milyonlarca telefon 3 ay sonra kapatılacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.