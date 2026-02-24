Alanyaspor, Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray ile deplasmanda oynayacağı maç için antrenmanlara başladı. Teknik direktör Joao Pereira yönetimindeki idmanda ısınma hareketleri ve pas çalışması yapıldı.
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında 28 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Turuncu-yeşilli kulübün açıklamasına göre Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Joao Pereira yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Pas çalışmasıyla devam eden idman, dar alanda oyunla sona erdi.
Turuncu-yeşilli ekip, hazırlıklarına yarın devam edecek.
Kaynak: AA / Mert Cantürk