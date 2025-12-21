Haberler

Trendyol Süper Lig: Corendon Alanyaspor: 1 Fatih Karagümrük: 0 (İlk yarı)

Trendyol Süper Lig: Corendon Alanyaspor: 1 Fatih Karagümrük: 0 (İlk yarı)
Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Corendon Alanyaspor, sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaştı. İlk yarıda Hwang'ın 13. dakikada attığı golle Alanyaspor öne geçti. Maçın ilk yarısı 1-0 sonuçlandı.

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Corendon Alanyaspor, sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaşıyor. Maçın ilk yarısı ev sahibinin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

13. dakikada sol kanattan gelişen atakta Ruan'nın çaprazdan çektiği şut, savunmadan sekerek yükseldi. Kale önünde iyi yükselen Hwang kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

22. dakikada kullanılan kornerden seken topu önünde bulunan Hadergjonaj'ın sert şutunu kaleci Grbic son anda kurtardı.

34. dakikada Alanyaspor'un sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Janvier'in penaltı noktasına ortaladığı topa yükselen Lima'nın kafa vuruşunda az farkla auta çıktı.

Stat: Alanya Oba

Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, İbrahim Çağlar Uyarcan, Özcan Sultanoğlu

Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Lima, Aliti, Ümit Akdağ, Hadergjonaj, Janvier, Fatih Aksoy, Ruan, Efecan Karaca, Hwang, Güven Yalçın

Yedekler: Mert Furkan Bayram, Victor, Batuhan Yavuz, Hagi, Mehmet Öz, Baran Moğultay, Ogundu, Hüseyin Şen, Yusuf Can Kandemir

Teknik Direktör: Joao Pereira

Fatih Karagümrük: Grbic, Esgaio, Atakan Çankaya, Balkovec, Çağtay Kurukalıp, Serginho, Kranevitter, Doh, Tiago Çukur, Berkay Özcan, Fofana

Yedekler: Kerem Yandal, Berke Can Evli, Ahmet Sivri, Tarık Buğra Kalpaklı, Burhan Ersoy, Muhammed İyyad Kadıoğlu, Alper Emre Demirkol, Barış Kalaycı, Gray, Anıl Yiğit Çınar

Teknik Direktör: Onur Can Korkmaz

Gol: Hwang (dk. 13) (Corendon Alanyaspor)

Sarı kartlar: Efecan Karaca, Hwang, Ruan (Corendon Alanyaspor) - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
