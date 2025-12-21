Trendyol Süper Lig: Corendon Alanyaspor: 1 Fatih Karagümrük: 0 (İlk yarı)
Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Corendon Alanyaspor, sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaştı. İlk yarıda Hwang'ın 13. dakikada attığı golle Alanyaspor öne geçti. Maçın ilk yarısı 1-0 sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
13. dakikada sol kanattan gelişen atakta Ruan'nın çaprazdan çektiği şut, savunmadan sekerek yükseldi. Kale önünde iyi yükselen Hwang kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0
22. dakikada kullanılan kornerden seken topu önünde bulunan Hadergjonaj'ın sert şutunu kaleci Grbic son anda kurtardı.
34. dakikada Alanyaspor'un sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Janvier'in penaltı noktasına ortaladığı topa yükselen Lima'nın kafa vuruşunda az farkla auta çıktı.
Stat: Alanya Oba
Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, İbrahim Çağlar Uyarcan, Özcan Sultanoğlu
Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Lima, Aliti, Ümit Akdağ, Hadergjonaj, Janvier, Fatih Aksoy, Ruan, Efecan Karaca, Hwang, Güven Yalçın
Yedekler: Mert Furkan Bayram, Victor, Batuhan Yavuz, Hagi, Mehmet Öz, Baran Moğultay, Ogundu, Hüseyin Şen, Yusuf Can Kandemir
Teknik Direktör: Joao Pereira
Fatih Karagümrük: Grbic, Esgaio, Atakan Çankaya, Balkovec, Çağtay Kurukalıp, Serginho, Kranevitter, Doh, Tiago Çukur, Berkay Özcan, Fofana
Yedekler: Kerem Yandal, Berke Can Evli, Ahmet Sivri, Tarık Buğra Kalpaklı, Burhan Ersoy, Muhammed İyyad Kadıoğlu, Alper Emre Demirkol, Barış Kalaycı, Gray, Anıl Yiğit Çınar
Teknik Direktör: Onur Can Korkmaz
Gol: Hwang (dk. 13) (Corendon Alanyaspor)
Sarı kartlar: Efecan Karaca, Hwang, Ruan (Corendon Alanyaspor) - ANTALYA