Corendon Alanyaspor'da Ümit Akdağ'ın Sözleşmesi 2 Yıl Uzatıldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, 21 yaşındaki savunma oyuncusu Ümit Akdağ'ın sözleşmesini 2027-2028 sezonu sonuna kadar uzattığını duyurdu. Kulüp, genç oyuncuya yeni sezonda başarılar diledi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor'da Ümit Akdağ'ın sözleşmesi 2 yıl uzatıldı.

Turuncu-yeşilli kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 21 yaşındaki savunma oyuncusunun sözleşmesinin 2027-2028 sezonu sonuna kadar uzatıldığı bildirildi.

Açıklamada, "Kulübümüz, stoper oyuncumuz Ümit Akdağ'ın sözleşmesini 2028 yılına kadar uzattı. Romanya U21 Milli Takımı'nda da forma giyen Ümit Akdağ'a yeni sezonda başarılar dileriz." denildi.

Kaynak: AA / Mustafa Kurt - Spor
İdlib'de silah deposunda patlama! Hatay'dan da hissedildi

Sınırımızda büyük patlama! Türkiye'den de hissedildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İspanya'da Yahudi çocuklar, yolcuları rahatsız ettiği gerekçesiyle uçaktan indirildi

Yahudi çocuklar uçaktan indi, ortalık karıştı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.