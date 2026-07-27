Haberler

Alanyaspor'da Güven Yalçın dönemi sona erdi

Alanyaspor'da Güven Yalçın dönemi sona erdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Corendon Alanyaspor’da yeni sezon öncesi kadro yapılanması sürüyor.

Corendon Alanyaspor'da yeni sezon öncesi kadro yapılanması sürüyor. Turuncu-yeşilli ekip, forvet oyuncusu Güven Yalçın'ın sözleşmesinin karşılıklı anlaşma sağlanarak feshedildiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Güven Yalçın'ın sözleşmesi, karşılıklı anlaşma sağlanarak feshedilmiştir. Kulübümüze katkılarından dolayı Güven Yalçın'a teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Geçtiğimiz sezon Alanyaspor kadrosuna katılan 27 yaşındaki futbolcu, turuncu-yeşilli formayla 34 resmi karşılaşmada görev alırken, 9 gol kaydetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump'tan İran'a 'askeri harekat' tehdidi

Çok az süre tanıdı! Trump, büyük askeri harekata hazırlanıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sahnede yatağa götürdüğü genç kızdan ünlü isme büyük şok: S.ks mi yapsaydım

Sahnede yatağa götürdüğü genç kızdan ünlü isme büyük şok

Araç sahiplerine güzel haber! Rakam da hatırı sayılacak cinsten

Araç sahiplerine güzel haber! Rakam da hatırı sayılacak cinsten

Gözaltındaki fenomen Mesut Can Tomay hakkında karar verildi

Gözaltındaki fenomen Mesut Can Tomay hakkında karar verildi
Irak Başbakanı Zeydi yarın Türkiye'ye geliyor

Önce Beyaz Saray, sonra İran! Şimdi de Türkiye'ye geliyor
Yasa dışı bahis operasyonunda 231 milyon liralık vurgun ortaya çıkarıldı

Rakam dudak uçuklattı: Milyonlarla yakalanan bahisçilere darbe
Sopa ve bıçakla kovaladıkları adam canını kurtarmak için perde dükkanına dalınca ortalık karıştı

Müşteri beklerken hayatının şokunu yaşadı! Ortalık savaş alanına döndü
Bu kıyafetle dans etti, tüm sahil başına toplandı

Bu kıyafetle dans etti, tüm sahil başına toplandı