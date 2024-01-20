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Corendon Alanyaspor, Çaykur Rizespor'u mağlup etti

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Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Corendon Alanyaspor, sahasında karşılaştığı Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti. Maçta Efecan Karaca ve Sisto'nun attığı gollerle galip gelen Alanyaspor, üç puanı hanesine yazdırdı.

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Corendon Alanyaspor, sahasında karşılaştığı Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

51. dakikada sol kanattan gelişen atakta Hojer ceza sahası içine girerek pasını aktardı. Kale önünde yakın mesafeden topu alanVerasanovic'in vuruşu ağlarla buluştu. 0-1

69. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Efecan Karaca ceza sahsı içinde sol ayağıyla sert vurdu meşin yuvarlak direkten sahaya döndü.

70. dakikada sağ kanattan kullanılan serbest vuruşta Leroy Fer kafayla vurdu topu kaleci Gökhan kurtardı, devam eden pozisyonda Efecan boşta kalan topu yakın mesafeden ağlara gönderdi. Yaklaşık 10 dakikalık VAR incelemesinin ardından gol geçerlilik kazandı. 1-1

81. dakikada Shelvey'in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta boşta kalan topa Mocsi'nin ceza sahası içinden vuruşunda meşin yuvarlak dışarı çıktı.

90. dakikada sol kanattan gelişen atakta Sisto ceza sahası dışı sol çaprazından uzak direğe sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-1

Hakemler: Ali Şansalan, Serkan Ok, Bilal Gölen

Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Florent Hadergjonaj, Miguel Lima, Fidan Aliti, Jure Balkovec, Leroy Fer, Joao Novais (Fatih Aksoy dk. 90+9), Oğuz Aydın, Efecan Karaca (Furkan Bayır dk. 90+6), Yusuf Özdemir (Sisto dk. 64), Cordova (Janvier dk. 64)

Yedekler: Yusuf Karagöz, Emirhan Çavuş, Eren Altıntaş, Carlos Eduardo, Muhammet Ali Apaydın, Yunus Bahadır

Teknik Direktör: Fatih Tekke

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Muhammet Taha Şahin, Attila Mosci, Emirhan Topçu, Hojer, Mithat Pala (Faye dk. 90+3), Shelvey, Benhur Keser (Gustavo dk. 68), Varesanovic (Oscar dk. 85), Altın Zeqiri (Minchev dk. 90+3), Julian Gaich

Yedekler: Tarık Çetin, Zafer Görgen, Halil İbrahim Pehliban, Anıl Yaşar, Oumar Diouf, Eray Korkmaz, Yankov Minchev

Teknik Direktör: İlhan Palut

Goller: Efecan Karaca (dk. 70), Sisto (dk. 90) (Alanyaspor), Varesanovic (dk. 51) (Rizespor)

Sarı kartlar: Novais, Aliti, Fer, Balkovec (Alanyaspor) - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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