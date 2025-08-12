Corendon Alanyaspor, Çaykur Rizespor Maçı Hazırlıklarına Başladı
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında evinde oynayacağı Çaykur Rizespor maçı için antrenman yapmaya başladı. Teknik Direktör Joao Pereira yönetimindeki antrenman ısınma çalışması ile başladı ve ardından pas ve taktik çalışması ile devam etti.
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında evinde karşılaşacağı Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başladı.
Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Joao Pereira yönetimindeki antrenman ısınma çalışması ile başladı. Ardından pas ve taktik çalışması ile antrenman sona erdi. - ANTALYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor