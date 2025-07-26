Corendon Alanyaspor, Brezilyalı Kaleci Paulo Victor ile Anlaştı

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Corendon Alanyaspor, 38 yaşındaki Brezilyalı kaleci Paulo Victor ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Kaleci, son olarak Katar'ın Al-Rayyan takımında oynamıştı.

Corendon Alanyaspor, Brezilyalı kaleci Paulo Victor ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Turuncu - yeşilli kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 38 yaşındaki Brezilyalı kaleci Paulo Victor ile sözleşme imzalandığı bildirildi.

Açıklamada, "Kulübümüz, Brezilyalı kaleci Paulo Victor ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Paulo Victor'a takımımızda başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Son olarak Katar ligi ekiplerinden Al-Rayyan takımında forma giyen Brezilyalı eldiven, 2016-2017 sezonunda ise Gaziantepspor'un kalesini korumuştu.

Kaynak: AA / Mustafa Kurt - Spor
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