Alanyaspor, Boluspor maçının hazırlıklarını tamamladı
Corendon Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'ndaki Boluspor maçı hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Joao Pereira yönetimindeki antrenman, ısınma ve taktik çalışmalarıyla sona erdi. Maç, yarın saat 13.00'te Bolu Atatürk Stadı'nda oynanacak.
Corendon Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nda yarın deplasmanda Boluspor ile oynayacağı üçüncü hafta maçının hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Boluspor Tesisleri'nde teknik direktör Joao Pereira yönetimindeki antrenman, ısınmayla başladı. Pas çalışmasıyla devam eden idman taktik çalışmayla tamamlandı.
Bolu Atatürk Stadı'ndaki karşılaşma, saat 13.00'da başlayacak.
Kaynak: AA / Mert Cantürk - Spor