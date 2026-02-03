Alanyaspor, Boluspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Corendon Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nda yarın deplasmanda Boluspor ile oynayacağı üçüncü hafta maçının hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Boluspor Tesisleri'nde teknik direktör Joao Pereira yönetimindeki antrenman, ısınmayla başladı. Pas çalışmasıyla devam eden idman taktik çalışmayla tamamlandı.

Bolu Atatürk Stadı'ndaki karşılaşma, saat 13.00'da başlayacak.