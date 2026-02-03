Haberler

Alanyaspor, Boluspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Alanyaspor, Boluspor maçının hazırlıklarını tamamladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Corendon Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'ndaki Boluspor maçı hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Joao Pereira yönetimindeki antrenman, ısınma ve taktik çalışmalarıyla sona erdi. Maç, yarın saat 13.00'te Bolu Atatürk Stadı'nda oynanacak.

Corendon Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nda yarın deplasmanda Boluspor ile oynayacağı üçüncü hafta maçının hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Boluspor Tesisleri'nde teknik direktör Joao Pereira yönetimindeki antrenman, ısınmayla başladı. Pas çalışmasıyla devam eden idman taktik çalışmayla tamamlandı.

Bolu Atatürk Stadı'ndaki karşılaşma, saat 13.00'da başlayacak.

Kaynak: AA / Mert Cantürk - Spor
Savaş an meselesi! ABD ordusu, İran'a ait İHA'yı düşürdü

İran'dan peş peşe savaş başlatacak hamleler! ABD ordusu anında vurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çaykur Rizespor, 2. Lig ekibi Beyoğlu Yeni Çarşı'ya takıldı

Fenerbahçe'ye binbir zorluk çıkarmışlardı, bir sürpriz daha
Barış Akarsu'nun ailesinden çok konuşulan suikast iddialarına yanıt

Barış'ın ailesinden sosyal medyayı kasıp kavuran iddiaya yanıt
Dosyadan çıkan bu görüntü sapıklığın boyutunu gözler önüne serdi

Dosyadan çıkan bu görüntü sapıklığın boyutunu gözler önüne serdi
Restoranda yemek yerken husumetlisinin silahlı saldırısına uğradı

Yemek yiyordu! Ne olduğunu anlamadan kurşunların hedefi oldu
Çaykur Rizespor, 2. Lig ekibi Beyoğlu Yeni Çarşı'ya takıldı

Fenerbahçe'ye binbir zorluk çıkarmışlardı, bir sürpriz daha
Eşi ve oğlunu öldürüp intihara kalkışan sanık, kanla 'Beni affedin' yazmış

Eşini ve oğlunu öldürüp kanlarıyla duvara bu notu yazmış
Bisikletli 3 çocuk otomobillerin lastiğini kesip, marketlerden hırsızlık yaptı

Küçücük çocuklar mahallenin altını üstüne getirdi