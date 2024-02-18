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Corendon Alanyaspor, Adana Demirspor'u 2-0 mağlup etti

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Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Corendon Alanyaspor, sahasında Adana Demirspor'u 2-0 mağlup etti. Alanyaspor, maçın ilk yarısını 2-0 önde tamamladı.

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Corendon Alanyaspor, sahasında Adana Demirspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısını Alanyaspor 2-0 önde tamamladı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

3. dakikada Balotelli'nin ceza yayı içinden kullandığı serbest vuruşta kaleci Ertuğrul meşin yuvarlağı son anda kornere gönderdi.

8. dakikada sol kanattan gelişen atakta topla buluşan Balotelli'nin yerden sert şutunda meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

18. dakikada Carlos Eduardo'nun ceza sahası dışından şutunda kaleci Magomedaliev topu kornere gönderdi.

20. dakikada Balkovec'in ceza yayı önünden kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

33. dakikada rakip sahada yapılan baskı sonucu topu kazanan Oğuz Aydın'ın ceza yayının sağ tarafından yerden uzak köşeye vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0

Hakemler: Bahattin Şimşek, Kamil Çetin, Ali Tuna

Corendon Alanyaspor: Ertuğrul, Hadergjonaj, Fatih, Aliti, Balkovec, Richard, Novais, Oğuz Aydın, Sisto, Augusto, Carlos Eduardo

Yedekler: Yusuf Karagöz, Furkan Bayır, Efecan Karaca, Ahmed Hassan, Ui Jo Hwang, Nicolas Janvier, Eren Altıntaş, Mert Yusuf Torlak, Yunus Bahadır, Yusuf Özdemir

Teknik Direktör: Fatih Tekke

Adana Demirspor: Magomedaliev, Atal, Semih, Gravillon, Milad Mohammadi, Michut, Muanza, Yusuf Sarı, Emre Akbaba, Mendoza, Balotelli

Yedekler: Vedat Karakuş, İsmail Çokçalış, Jose Rodriguez, Jovan Manev, Abat Aymbetov, Abdulsamet Burak, Luiz Cunha, Yusuf Erdoğan, Yusuf Barası, Pape Cisse

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Goller: Balkovec (dk. 20), Oğuz Aydın (dk. 33) (Alanyaspor)

Sarı kart: Sisto (Alanyaspor) - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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