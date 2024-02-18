Corendon Alanyaspor, Adana Demirspor'u 2-0 mağlup etti
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Corendon Alanyaspor, sahasında Adana Demirspor'u 2-0 mağlup etti. Alanyaspor, maçın ilk yarısını 2-0 önde tamamladı.
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Corendon Alanyaspor, sahasında Adana Demirspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısını Alanyaspor 2-0 önde tamamladı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
3. dakikada Balotelli'nin ceza yayı içinden kullandığı serbest vuruşta kaleci Ertuğrul meşin yuvarlağı son anda kornere gönderdi.
8. dakikada sol kanattan gelişen atakta topla buluşan Balotelli'nin yerden sert şutunda meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.
18. dakikada Carlos Eduardo'nun ceza sahası dışından şutunda kaleci Magomedaliev topu kornere gönderdi.
20. dakikada Balkovec'in ceza yayı önünden kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0
33. dakikada rakip sahada yapılan baskı sonucu topu kazanan Oğuz Aydın'ın ceza yayının sağ tarafından yerden uzak köşeye vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0
Hakemler: Bahattin Şimşek, Kamil Çetin, Ali Tuna
Corendon Alanyaspor: Ertuğrul, Hadergjonaj, Fatih, Aliti, Balkovec, Richard, Novais, Oğuz Aydın, Sisto, Augusto, Carlos Eduardo
Yedekler: Yusuf Karagöz, Furkan Bayır, Efecan Karaca, Ahmed Hassan, Ui Jo Hwang, Nicolas Janvier, Eren Altıntaş, Mert Yusuf Torlak, Yunus Bahadır, Yusuf Özdemir
Teknik Direktör: Fatih Tekke
Adana Demirspor: Magomedaliev, Atal, Semih, Gravillon, Milad Mohammadi, Michut, Muanza, Yusuf Sarı, Emre Akbaba, Mendoza, Balotelli
Yedekler: Vedat Karakuş, İsmail Çokçalış, Jose Rodriguez, Jovan Manev, Abat Aymbetov, Abdulsamet Burak, Luiz Cunha, Yusuf Erdoğan, Yusuf Barası, Pape Cisse
Teknik Direktör: Hikmet Karaman
Goller: Balkovec (dk. 20), Oğuz Aydın (dk. 33) (Alanyaspor)
Sarı kart: Sisto (Alanyaspor) - ANTALYA