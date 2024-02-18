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Corendon Alanyaspor Adana Demirspor ile 3-3 berabere kaldı

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Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Corendon Alanyaspor, Adana Demirspor ile 3-3 berabere kaldı. Maçta yaşanan goller ve önemli anlar detaylı bir şekilde aktarıldı.

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Corendon Alanyaspor sahasında karşılaştığı Adana Demirspor ile 3-3 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

64. dakikada hakem Bahattin Şimşek, VAR incelemesinin ardından ceza sahası içinde Aliti'nin elle oynamasından dolayı penaltı noktasını gösterdi.

67. dakikada penaltıda topun başına geçen Emre Akbaba meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-1

69. dakikada sağ kanattan ceza sahası çaprazına hareketlenen Yusuf Sarı'nın yerden vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-2

75. dakikada kaleci Vedat'ın, ceza sahası içinde Efecan'a yaptığı hareketin ardından hakem Bahattin Şimşek penaltı kararı verdi.

76. dakikada Novais'in penaltı vuruşunu kaleci Vedat çıkardı. Dönen topu takip eden Hadergjonaj meşin yuvarlığı ağlara gönderdi. 3-2

90+7. dakikada Yusuf Sarı'nın ceza sahası dışından sert şutunda top Aliti'ye de çarparak ağlarla buluştu. 3-3

Hakemler: Bahattin Şimşek, Kamil Çetin, Ali Tuna

Corendon Alanyaspor: Ertuğrul, Hadergjonaj, Fatih (Furkan Bayır dk. 88), Aliti, Balkovec, Richard, Novais, Oğuz Aydın, Sisto (Ui Jo Hwang dk. 69, Ahmet Hassan dk. 73), Augusto (Yusuf Özdemir dk. 88), Carlos Eduardo (Efecan Karaca dk. 69)

Yedekler: Yusuf Karagöz, Nicolas Janvier, Eren Altıntaş, Mert Yusuf Torlak, Yunus Bahadır

Teknik Direktör: Fatih Tekke

Adana Demirspor: Magomedaliev (Vedat dk. 46), Atal, Semih, Gravillon, Milad Mohammadi (Luiz Cunha dk. 84), Michut (Yusuf Erdoğan dk. 60), Muanza (Jose Rodriguez dk. 84), Yusuf Sarı, Emre Akbaba, Mendoza, Balotelli (Yusuf Barası dk. 62)

Yedekler: İsmail Çokçalış, Jovan Manev, Abat Aymbetov, Abdulsamet Burak, Pape Cisse

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Goller: Balkovec (dk. 20), Oğuz (dk. 33), Hadergjonaj (dk. 79) (Alanyaspor), Emre Akbaba (dk. 67 pen.), Yusuf Sarı (dk. 69, dk. 90+7) (Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Sisto, Novais, Aliti, Balkovec (Alanyaspor), Vedat (Adana Demirspor) - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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