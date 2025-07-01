Corendon Alanyaspor 2025-2026 Sezonu Hazırlıklarına Başladı

Corendon Alanyaspor 2025-2026 Sezonu Hazırlıklarına Başladı
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Corendon Alanyaspor, 2025-2026 sezonu hazırlık çalışmalarına Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Joao Pereira yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanla başladı. Futbolcular, ısınma ve koşu çalışmasının ardından pas çalışması yaparak idmanı tamamladı.

Corendon Alanyaspor, 2025-2026 sezonu hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, turuncu-yeşilli futbolcular, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Joao Pereira yönetiminde idman yaptı.

Antrenmana ısınma ve koşu çalışmasıyla başlayan futbolcular, idmanı pas çalışmasıyla tamamladı.

Alanyaspor, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Kaynak: AA / Mert Cantürk - Spor
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