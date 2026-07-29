Haberler

CONCACAF'tan FIFA'nın "Dünya Kupası'nı yatırımcılara satma" planına tepki:

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

- "İlgili yönetim organları ve paydaşlarla herhangi bir görüşme yapılmadan böyle bir planın hazırlanmış ve kamuoyuyla paylaşılmış olması nedeniyle bölgemizdeki ve futbol camiasındaki pek çok kişinin hayal kırıklığını paylaşıyoruz"

Kuzey ve Orta Amerika ile Karayipler Futbol Konfederasyonu (CONCACAF), FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun "Dünya Kupası'nı özel yatırımcılara satma planına" tepki gösterdi.

CONCACAF'ın açıklamasında konfederasyonun konudan medya aracılığıyla haberdar olduğu kaydedildi.

"Gerekli prosedürlerin izlenmemesi bizi derinden endişelendirmektedir." denilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"İlgili yönetim organları ve paydaşlarla herhangi bir görüşme yapılmadan böyle bir planın hazırlanmış ve kamuoyuyla paylaşılmış olması nedeniyle bölgemizdeki ve futbol camiasındaki pek çok kişinin hayal kırıklığını paylaşıyoruz. Futbol dünyasının liderleri olarak bizler, bu sporun koruyucularıyız. FIFA, konfederasyonlar ve tüm üye federasyonlar, her zaman sporun çıkarları doğrultusunda hareket etme sorumluluğuna sahiptir. Aldığımız her karar, iyi yönetişim, sağlam süreçler ve uzun vadeli idare ilkeleri doğrultusunda şekillenmelidir. CONCACAF, bu çerçeve içinde faaliyet göstermektedir. FIFA ailesinin tüm üyelerinin de aynı şekilde hareket edeceğine güveniyoruz."

Kaynak: AA
MasterChef birincisi Şef Eren Kaşıkçı evinde ölü bulundu

MasterChef şampiyonu evinde ölü bulundu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ambulansa yol vermek isteyen tır şoförüne dehşeti yaşattılar

Ambulansa yol vermek isteyen tır şoförünün başına gelmeyen kalmadı
8 yaşındaki çocuğu ölüme itti! Kahreden anlar kamerada

8 yaşındaki çocuğu ölüme itti! Kahreden anlar kamerada

Frankfurt'tan Can Uzun'un geleceğiyle ilgili açıklama

Kahreden haber 2 bin 250 km öteden geldi
Başkanı kızdıran Manifest talebi: Bu şehre adım atamazlar

"Görevde olduğum müddetçe hiçbiri bu şehre adım atamaz"
Tutuklu İzmit Belediye Başkanından flaş AK Parti yanıtı: Paşa paşa yatarım

Tutuklu başkandan AK Parti'ye geçeceği iddialarına yanıt: Paşa paşa...
Sözün bittiği yer! Yaptığı rezilliği kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı

Yaptığı rezilliği kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı
Geri sayım başladı! Altının kaderi bugün belli oluyor

Altıncılar için geri sayım başladı! Dananın kuyruğu kopuyor